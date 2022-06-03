Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

03.06.2022 12:14
Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarda girdiği belirlenen 3 kişi yakalandı.

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarda girdiği belirlenen 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Trabzon Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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