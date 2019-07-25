Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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Trabzon'da 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

1 saat önce

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalarda, Artvin'de yürütülen dosya kapsamında aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalarda, Artvin'de yürütülen dosya kapsamında aranan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda, Artvin'de yürütülen dosya kapsamında F.D, H.D. ve D.S. isimli şahıslar Trabzon'da gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Artvin'e gönderilecek.
Trabzon, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:27 Kaynak: AA
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