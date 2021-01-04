Trabzon'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 224 kişiye toplam 548 bin 682 TL para cezası kesildi - Son Dakika

Trabzon'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 224 kişiye toplam 548 bin 682 TL para cezası kesildi
04.01.2021 09:59
Trabzon'da 31 Aralık akşamı başlayan ve 4 Ocak sabahı sona eren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 224 kişiye toplam 548 bin 682 TL para cezası kesildi.
Trabzon'da 31 Aralık akşamı başlayan ve 4 Ocak sabahı sona eren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 224 kişiye toplam 548 bin 682 TL para cezası kesildi.
Konuyla ilgili Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni yılda da Korona virüs tedbirlerine sımsıkı sarılalım, kendimi ve sevdiklerimizi koruyalım. 31 Aralık akşamı 21.00-4 Ocak sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 224 kişiye toplam 548 bin 682 TL idari para cezası verilmiştir" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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