Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı

26.05.2022 16:31
Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 29 Temmuz 2021'de Hayrat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucu Murat Reis Bektaş, Lütfi Bektaş ve Kemal Bektaş'ın hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili tutuklu yargılanan Faik Bektaş, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, diğer sanıklar Abdi Bektaş ve İshak Bektaş ise Espiye L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada müşteki sanık olarak dinlenen Faik Bektaş, savunmasında eski eşinin 11 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından aileler arasında husumet olduğunu, maktul Murat Reis Bektaş'ın eski eşinin babası olduğunu söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Bektaş, öldürme kastı olmadığını ve karşı tarafın kendisine ateş açması üzerine panikle ateş ettiğini ileri sürdü.

Kendisine silahla ateş eden diğer sanıklardan şikayetçi olduğunu aktaran Bektaş, davaya müşteki olarak katılma talebinde bulundu.

Eski eşinin hayatını kaybetmesinin ardından Trabzon'dan giderek yaklaşık 11 yıldır İstanbul'da yaşamaya başladığını aktaran Bektaş, Trabzon'daki evine tatil için geldiğinde husumetlisi olan kişilerin olay öncesi evinin önünden araçlarıyla 3-4 kez geçtiklerini ve olaydan önce şahıslarla karşılaştığını anlattı.

Maktuller ile diğer sanıkların evine ve kendisine doğru ateş ettiğini ileri süren Bektaş, maktul Murat Reis Bektaş'ı hedef almadığını sadece 3-4 el ateş ettiğini iddia etti.

Sanık İshak Bektaş ise İstanbul'da yaşayan Faik Bektaş'ın köye geldiğini duyduklarını söyledi.

Amcası Murat Reis Bektaş ve oğlu Abdi Bektaş'ın başka bir akrabalarına çay içmek için araçlarıyla önden gittiklerini kendisinin de arkalarından motosikletle gittiğini belirten Bektaş, Faik Bektaş'ın evinin önünden geçtikleri sırada silah sesleri duyduğunu kaydetti.

Olay yerine geldiğinde amcasını silahla vurulmuş halde yerde bulduğunu ifade eden Bektaş, kendisinin silah kullanmadığını, yaralı olan amcasının oğlu Abdi Bektaş ile birlikte hastaneye gitmek için olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

Tutuklu sanık Abdi Bektaş da evlerinin önünde babası Murat Reis ile Faik'in köye döndüğünü konuştuklarını belirterek, daha sonra babasıyla birlikte başka bir akrabalarına çay içmek yola çıktıklarını, evin önüne geldiklerinde yolun arabayla kapatıldığını ileri sürdü.

Müşteki sanık Faik Bektaş'ın kendilerine ateş ettiğini ileri süren Bektaş, "Babamın yere düştüğünü gördüm. Babamı kaldırmaya çalışırken İshak Bektaş geldi. Yolda babamı ambulansa verdik." dedi.

Kendisinin araçtan inerek havaya ateş ettiğini belirten Bektaş, "Faik'in evin yanındaki depoya doğru kaçtığını gördüm. Yaralı olup olmadığını görmedim." ifadelerini kullandı.

Müştekiler ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Günleri'nin açılışına katıldı TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Günleri'nin açılışına katıldı
Kaynak: AA

Kemal Bektaş, Murat Reis, Trabzon, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Ali Koç'un "ticari işleri bırak" eleştirisi Mesut Özil umurunda olmadı! Endonezya'da kendi markasının fabrikasını ziyaret etti
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 17:18:04. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement