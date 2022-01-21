Trabzon'da 3 köpeği silahla öldüren kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Trabzon'un Of ilçesinde 3 köpeği tabancayla öldüren kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Cumapazarı Mahallesi'nde çobanlık yapan Z.P'ye (60) ait üç köpeğin saldırdığı H.B'nin (44) köpeği telef oldu.

H.B, yaşanan bu durumun ardından üç köpeği de tabancayla ateş ederek öldürdü.

Şikayet üzerine H.B. jandarma tarafından gözaltına alındı, silahına da el konuldu.

H.B. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince işlem yapıldığı öğrenildi.