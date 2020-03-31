Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerinin, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.

Karantina uygulamasının, bugün saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.