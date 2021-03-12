TRABZON Trabzon'da, 32 noktada karantina kararı - Son Dakika

Trabzon'da, 32 noktada karantina kararı

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 'Çok yüksek riskli iller' arasında olan Trabzon'da, 32 noktada karantina kararı alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından; 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il, yine risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller'in yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Haftalık verilere göre Samsun, her 100 bin kişide 348,36 vaka ile en yüksek vaka sayısının olduğu il oldu. Sırasıyla Samsun'u Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon izledi.

Türkiye'de 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'un Ortahisar ilçesinde son 3 günde 32 bina karantinaya alındı. Binalara giriş ve çıkışlar yasaklanırken, polis ekipleri de kontrollerde bulunuyor.

Herkesin koronavirüsle olan mücadeleye katılması gerektiğini söyleyen Nihat Bostan, 'Birçok yerde binalar ve hatta apartmanlar karantinaya alınıyor. Trabzon'da vaka sayıları çok yüksek olmasına rağmen insanlar mahalle aralarında maskesiz dolaşıyorlar. Karantinada olan insanların dışarıya çıktıklarını bile görüyoruz. Çok tedirginiz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama sadece bizim verdiğimiz mücadele ile olmaz. Herkesin tedbirlere uyması gerekiyor' diye konuştu.

'MAHALLE ARALARI SIKI DENETLENMELİ'

İnsanların duyarlı olması gerektiğini söyleyen Celal Çırak, 'Burada insanlar genellikle sokaklarda oturuyor. Maskesiz gezen insanlar sokak aralarında çok oluyor. Sadece şehir merkezinde denetleme yapmakla bunların önüne geçmek mümkün değil. Kimse dikkat etmiyor. İnsanlarda duyarlılık yok. Hayatımız değişti ama hala işin ciddiyetini anlayamadılar. Karantinada olup dışarıya çıkan insanlarda var. Biz onları ayıplıyoruz ama işe yaramıyor. Özellikle mahalle aralarında sıkı denetimler yapılmalı' ifadelerine yer verdi.