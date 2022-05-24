Trabzon'da 38 ayda 230 kilometre içme suyu hattı imalatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da 38 ayda 230 kilometre içme suyu hattı imalatı yapıldı

24.05.2022 16:46
Trabzon'da 38 ayda 230 kilometre içme suyu hattı imalatı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 ayda 230 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 ayda 230 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince 38 ay gibi rekor seviyedeki bir süre içerisinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattının kente kazandırıldığı belirtildi.

Şehrin tarihi altyapı projelerinden biri olan toplamda 565 kilometrelik içme suyu hattının değişiminin yapılacağı Trabzon Su Temini Projesi kapsamında bugüne kadar 230,7 kilometre içme suyu şebeke imalatı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 6 bin 649 binaya bağlantı yapıldığı ve toplamda 37 bin 277 abonenin yeni hattan su almalarının sağlandığı aktarıldı.

Proje çerçevesinde yağmursuyu ve kanalizasyon işleri kapsamında da 12 kilometre kanalizasyon hattı, 19 kilometre yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirildiği, aralarında yüksek bütçeli işlerin de yer aldığı 20 çalışmanın tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, görev süresi boyunca 18 ilçede 1 milyon 760 bin metre içme suyu, 179 bin metre kanalizasyon ve 27 bin metre yağmursuyu olmak üzere toplamda 2 milyon metreye yakın altyapı hattı imalatı gerçekleştirdiklerinin, bu rakamın Trabzon tarihi açısından bir rekor olduğunun altını çizdi.

Bu hizmetlerin 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış olmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "TİSKİ Genel Müdürlüğümüz hakikaten şehrin altyapısına güçlü bir imza atmamızı sağlıyor. Dev tesislerin açılışını birer birer yapıp ilçelerimizin hizmetine sunuyoruz. Son olarak Araklı- Sürmene İçme Suyu Arıtma Tesisimizi devreye aldık. Altyapı anlamında dev metrajlara ulaştık. Aynı hız ve kararlılıkla, sağlıklı kent, temiz su ve sağlam altyapı hedefiyle başlattığımız daha pek çok projemiz ise devam ediyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Fethiye'nin En Büyük Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor Fethiye'nin En Büyük Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor Malatya'da su kesintisi uygulanacak Malatya'da su kesintisi uygulanacak
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Trabzon, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 38 ayda 230 kilometre içme suyu hattı imalatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:58:09. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da 38 ayda 230 kilometre içme suyu hattı imalatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement