TRABZON'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Son Dakika
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TRABZON'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

18.04.2022 16:45

TRABZON'un Araklı ilçesinde çarpışarak karşı yöne geçen 2 otomobilden biri TIR'ın altına girdi, diğeri devrildi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde çarpışarak karşı yöne geçen 2 otomobilden biri TIR'ın altına girdi, diğeri devrildi. Arkadan gelen 1 otomobilin de karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Araklı ilçesi Yalıboyu mevkisinde meydana geldi. Rize istikametine giden F.D. idaresindeki 61 FD 355 plakalı otomobil, sollama sırasında kontrolden çıkarak, aynı şeritteki Tolunay Deniz'in (25) kullandığı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak karşı yöne geçen 2 otomobilden biri TIR altına girdi, diğeri de devrildi. Arkadan gelen başka bir otomobilin de çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oluştu. Kazada iki otomobilin sürücüleri yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tolunay Deniz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluşurken, ulaşım da aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 2 saat sonra normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Dört aracın karıştığı ölümlü kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, çarpışan otomobillerin refüjü aşıp, geçtikleri karşı yöndeki TIR'a çarptığı, çevreye de toz bulutu yayıldığı görülüyor.

Görüntünü dökümü

-Kaza yeri görüntüsü

-Kaza anı görüntüsü

HABER KAMERA: Salim SARIKOÇ/ ARAKLI(Trabzon), (DHA)

TRABZON'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
TRABZON'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
TRABZON'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
TRABZON'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

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Kaynak: DHA

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