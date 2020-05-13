Trabzon'da 4 bin 462 iş yeri denetlendi - Son Dakika

Trabzon'da yılın ocak-nisan döneminde 4 bin 462 iş yerinin denetlendiği, 150 işletmeye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı olağanüstü durum ve Ramazan dolayısıyla yoğun denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Gülbay, Ramazan boyunca tüketiminde artış yaşanan unlu mamullerden ekmek, pide, bazlama, börek gibi ürünler ile şekerleme ve tatlılar, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerini üreten gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artarak devam ettiğinin altını çizdi.

Gülbay, denetimlerde Kovid-19 nedeniyle alınması gerekli önlemlerin yanı sıra gıda işletmelerinin üretim, asgari teknik ve hijyenik şartları, ürünlerin vasıfları, etiket bilgileri, saklama koşulları ve gerekli hallerde numune alınması bazında yoğun şekilde devam ettiğini aktardı.

Trabzon'da 2020 yılının ilk 4 ayı itibariyle 4 bin 462 denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Gülbay, uygunsuzluk tespit edilen 150 işletmeye 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulandığını kaydetti.

Gülbay, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukları Alo 174 Gıda İhbar Hattı ile 05011740174 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirebileceklerini belirtti.