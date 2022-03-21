Trabzon'da 4 down sendromlu bireyin askerlik hayali bir günlüğüne gerçek oldu - Son Dakika
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Trabzon'da 4 down sendromlu bireyin askerlik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

21.03.2022 16:39
Trabzon'da 4 down sendromlu bireyin askerlik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yomra ilçesinde 4 down sendromlu birey, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla jandarma personeliyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yomra ilçesinde 4 down sendromlu birey, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla jandarma personeliyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

AK Parti Yomra İlçe Başkanlığınca düzenlenen organizasyon kapsamında, aileleriyle araç konvoyu eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığına gelen 4 down sendromlu, burada nöbet tutan askerler tarafından tekmil verilerek karşılandı.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hasan Zeki Uzunöz'ün makamında ağırladığı ve ikramlarda bulunduğu down sendromlular, komutanlıktaki bazı birimleri gezdi. Askerler tarafından jandarma yeleği giydirilen down sendromlular, resmi araçlara binerek ilçede asayiş turu attı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Yomra İlçe Başkanı Abdülkadir Özdemir, down sendromlu 4 bireyin hayallerini gerçekleştirmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Asker kıyafeti giyen bireylerle ilk olarak Yomra Kaymakamlığını ziyaret ettiklerini aktaran Özdemir, "Şimdi komutanlarıyla birlikte şehir turu atıyorlar. Hayallerini gerçekleştirdik ve onlar da mutlu oldular. Biz de onlar kadar heyecanlı ve duyguluyuz. İnşallah bundan sonra artı birler için daha çok şey yaparız." diye konuştu.

Trabzon'da 4 down sendromlu bireyin askerlik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Trabzon'da 4 down sendromlu bireyin askerlik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Trabzon'da 4 down sendromlu bireyin askerlik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Trabzon'da 4 down sendromlu bireyin askerlik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

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Jandarma, Hisarcık, 21 Mart, Yomra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 4 down sendromlu bireyin askerlik hayali bir günlüğüne gerçek oldu - Son Dakika


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