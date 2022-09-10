Trabzon'da evlerden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da evlerden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

10.09.2022 14:56
Trabzon'da evlerden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Trabzon'da 4 evden para ve altın çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da 4 evden para ve altın çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ve Arsin ilçelerinde 4 evden hırsızlık yapılması üzerine Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği bölgelerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler O.K, G.K. ve M.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, evlerden çalındığı tespit edilen 31 bin 225 lira, 100 dolar, 6 çeyrek altın, 3 yüzük, 2 çift altın küpe, reşat altın ile saat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da evlerden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da evlerden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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