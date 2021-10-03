Trabzon'da "4. Trabzon Opera ve Bale Günleri" başlıyor - Son Dakika

Trabzon'da, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "4. Trabzon Opera ve Bale Günleri" yarın başlıyor.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) katkılarıyla düzenlenen etkinliğin, 4-6 Ekim'de sanatseverlerle buluşacağı belirtildi.

Bu kapsamda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sugüneş, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Feyhan Kurnaz ve beraberindekilerin Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret ederek, etkinlikler hakkında bilgi verdiği aktarılan açıklamada, Başkan Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Geçmiş yıllarda şehrimizde Devlet Opera ve Balesi tarafından icra edilen etkinlikler çok yoğun ilgi görmüştü. Biz de bu yoğun ilgiden dolayı tekrardan bu sanat şöleninin şehrimizde sanatseverlerle buluşmasını çok arzu ettik. Araya pandemi girdi, ara vermek zorunda kaldık. Şartlar etkinlikler için bugünü gösterdi. Etkinliklerin şehrimizde yapılması için çok büyük gayretlerimiz olmuştu. Şimdi 4'üncüsünü yapacağız. Geçmiş yıllardaki gibi etkinliklerin beğeniyle takip edileceğine inanıyorum. Şehrimize yakışır bir sanat şölenini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bütün vatandaşlarımızı bu sanat şölenini görmeye, izlemeye davet ediyorum. Başta Devlet Opera ve Bale sanatçılarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

KTÜ Hasan Saka Salonu'nda yarın saat 20.00'de "Allegra Ensemble" konseriyle başlayacak etkinlik kapsamında 5 Ekim'de Akçaabat Belediyesi Erol Günaydın Sahnesi'nde saat 19.00'da "Allegra Ensemble" konseri, 6 Ekim'de KTÜ Hasan Saka Salonu'nda saat 20.00'de "Dostlar Beni Hatırlasın-Bir Aşık Veysel Hikayesi/Anlatımlı Konser" gerçekleştirilecek.