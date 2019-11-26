"4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi" 27-29 Kasım'da Trabzon'da yapılacak.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, toplantının kamuoyuna duyurulması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ile şehir merkezindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nde dünyanın pek çok ülkesinden iş insanlarını ağırlayacaklarını söyledi.

Kadim İpekyolu'nun güzergahındaki yüksek ticaret potansiyeli sayesinde geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın ilgisini üzerine çekmeyi başardığını belirten Ustaoğlu, "Geçmişten günümüze cazibesini yitirmeyen İpekyolu, aksine günden güne artırdığı namını tüm dünyaya yaymaktadır ve bu cazibenin artırdığı pazar payı, güzergahta bulunan, bulunmayan pek çok ülkenin, farklı alanlardaki ticari faaliyetlerini ciddi yatırımlarla bu güzergaha kaydırmasını sağlamaktadır." dedi.

Ustaoğlu, teknolojinin, ulaşım imkanlarının ve iletişimin geldiği nokta itibarıyla da İpekyolu'nun artık tek hatta sıralanan ülkelerle değil, birbirine güçlü ekonomik ilişkilerle bağlanan farklı kıtalarla da anılır hale geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Konunun bizi yani Trabzon'umuzu yakından ilgilendiren kısmına gelecek olursak, İpekyolu güzergahına farklı bir hareketlilik, yeni bir heyecan katmak üzere hayata geçirilen 'Bir Kuşak, Bir Yol Projesi' ile Karadeniz ve Hazar Havzası ülkelerini ticari yatırımlar anlamında daha önceden iyiden iyiye yakınlaştırmıştı. Bu projeden ilham alan Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordine ettiği, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz iş birliğinde Trabzon'da gerçekleştireceğimiz zirve de inşallah beklentilerin üzerinde geri dönüşler sağlayacaktır. Bakanlıklar düzeyinde Ticaret Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteklediği zirvemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Vakıfbank, Türk Hava Yolları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon Ticaret Borsası ve TAV gibi büyük ve önemli güçlerin desteğini almaktadır."

İkili iş görüşmeleri yapılacak

İpekyolu hinterlandında bulunan ülkelerden bakan, kurum temsilcileri ve iş insanlarının zirveye davet edildiğini aktaran Ustaoğlu, "Şu ana kadar davetimize icap edip katılım teyitlerini 23 ülke bildirdi. Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Çin, Fas, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Sri Lanka, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'ın yetkili isimlerini ve iş insanlarını aramızda göreceğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ustaoğlu, 23 ülkeden 700'e yakın katılımcıyı zirvede en iyi şekilde ağırlayacaklarını dile getirerek, Trabzon ve Türkiye adına verimli iş bağlantılarının sağlanarak güzel hatıralar biriktirmiş olarak uğurlayacaklarını belirtti.

Vali Ustaoğlu, zirvede, ticaret finans yatırım ve iş birliği, taşımacılık ve lojistik, kültür ve turizm sektörlerinde bakanlıklar ile uluslararası yatırım ve finans kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin sunumları eşliğinde paneller gerçekleştirileceğini ifade etti.

Misafir ülkelerin gıda ürünleri ve teknolojileri, inşaat malzemeleri, makine sektörleri başta olmak üzere, ayakkabı, enerji, gemi inşa, kuyumculuk, mobilya, medikal, otomotiv, su ürünleri, tekstil ve turizmin de aralarında bulunduğu pek çok sektörden firmalarının, Türk firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceğine işaret eden Ustaoğlu, "Zirvenin ana hedefinin, Türkiye'mizin bölge ülkeleri ile ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması olduğunu belirtmekte fayda görüyorum." diye konuştu.

Ustaoğlu, bu ve benzeri dev organizasyonların hem şehrin hem bölgenin hem de ülkenin tanıtımına olduğu kadar, dış ticarete de önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Zirveye, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılacak

Zirvenin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a yönelik önemli desteklerinden biri olan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi'nin misafir ülkelerin yetkilileri ile potansiyel yatırımcılara tanıtımı açısından da önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Etkinliğin son gününde, misafirperverliğimizin göstergesi olarak, şehrimizin tarihi ve turistik alanları konuklarımıza tanıtılacak, ayrıca farklı sektörlerden yabancı firma temsilcileri ile bölgedeki sanayicilerimiz de iş ortamlarında bir araya getirilecektir. Bu vesile ile başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak olmak üzere, organizasyonun düzenlenmesinde büyük destekleri bulunan Ticaret Bakanlığımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyor, tüm destekçilerimize ve şimdiden emeği geçen tüm paydaşlara da teşekkür ediyorum. Birbirinden kıymetli bakanlarımızın da katılımlarıyla onurlandıracağı 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nin ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, etkinliğe tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile firmalarımızın katılımını bekliyoruz."

Ustaoğlu, bir gazetecinin, "Bakanlık düzeyinde katılım olacak mı?" sorusu üzerine, şu an için en fazla katılımın Azerbaycan, Bosna Herkes ve Çin'den olacağı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bazı bakan yardımcılarının katılacağını, Bosna Hersek'ten bakan düzeyinde katılım olacağını söyledi.