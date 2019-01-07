Trabzon'da 40 Bin Dolar Fidye İçin Kaçırılan Iraklı Kurtarıldı
43 dakika önce
TRABZON'da kaçırılarak ailesinden 40 bin dolar fidye istenip evde alıkonulan Irak uyruklu F.A.H., polisin operasyonuyla kurtarıldı.
TRABZON'da kaçırılarak ailesinden 40 bin dolar fidye istenip evde alıkonulan Irak
uyruklu F.A.H., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Irak uyruklu F.A.H.'nin 40 bin dolar fidye için kaçırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis
ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, F.A.H.'nin Trabzon
'da bir evde alıkonulduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine tespit edilen eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, F.A.H.'yi alıkonulduğu evden kurtardı. Polis ekiplerince evde yakalanan şüpheliler H.Ö., E.B. ve kaçırılan F.A.H.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen S.M.B. ve Y.S.T. gözaltına alındı. 'Yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:21 Kaynak: DHA
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