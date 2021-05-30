Trabzon'da 45 mahalleye sağlıklı içme suyu verilecek - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce revize edilen Arsin İçme Suyu Projesinin, İLBANK AŞ tarafından ihale edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından son 2 yılda 215 milyon lira bedelli 79 altyapı yatırımı gerçekleştiren, 574 milyon lira bedelli 26 yatırıma devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesinin büyük bir yatırımı daha şehre kazandırdığı belirtildi.

İhalesi Şubat 2016'da yapılıp çalışmalarına başlanan ancak çeşitli nedenlerle bitirilemeyen ve TİSKİ Genel Müdürlüğünce revize edilen Arsin İçme suyu ve Paket Arıtma Tesisi ikmal inşaatının, 115 milyon lira bedelle Trabzon Büyükşehir Belediyesi adına İLBANK AŞ tarafından ihale edildiği kaydedilen açıklamada, proje kapsamında Arsin'in 16, Araklı'nın 7 ve Yomra'nın 3 mahallesi ve ek hatlarla birlikte toplamda 45 mahalleye daha sağlıklı içme suyu sağlanacağına işaret edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, altyapı ve içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden beri sorunun çözümü için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"TİSKİ Genel Müdürlüğümüz ile İLBANK AŞ yetkilileri proje üzerinde detaylı çalışmalar yürüttü. Arkadaşlarımız ihale öncesi son tespitleri sahada birlikte gerçekleştirdiler ve nihayetinde Büyükşehir Belediyemiz adına İLBANK AŞ tarafından ihalesi yapıldı. Bu sebeple başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere İLBANK AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük'e, Trabzon Bölge Müdürü Cafer Bilgin'e, TİSKİ Genel Müdürümüz Ali Tekataş'a ve tüm çalışma arkadaşlarına özverili gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum."