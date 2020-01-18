Trabzon'da 45 yıl sonra bir araya geldiler

Kıbrıs Barış Turnuvası'nın 45. yılında Kıbrıslı ve Trabzonsporlu eski futbolcular Trabzon'da buluştu.



1975 yılının Ocak ayında Kıbrıs'ta düzenlenen turnuvada forma giyen Trabzonsporlu futbolcular aynı turnuvada yer alan Kıbrıs Karması'nın oyuncuları ile 45 yıl sonra bir araya geldi. Kıbrıslı misafirler için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle yemeği düzenlendi.



Yemeğe Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyelerinden Dursun Ali Sakarya, Divan Başkanı Ali Sürmen'in yanı sıra, Barış Turnuvası'nda forma giyen futbolculardan Faruk Özak, Necati Özçağlayan, Ali Kemal Denizci, Hüseyin Tok, Hüsnü Özkara, Mehmet Cemil Altun, İlyas Akçay, Ali Yavuz, Aziz Öğütçen ve Bekir Barçın ile Kıbrıs Karması oyuncularından Yücel Hatay, Hasan Tanışık, İlker Ertemel, Enver Sedat Simavi, Ertuğul Gardiyanoğlu, Mustafa Oraloğlu Mustafa Metin Odabaşı, Ahmet Erbay Gönenli, Ali Çetin Amcaoğlu, Kıbrıs Karması'nın antrenörlüğünü yapan Günay Caymaz ve turnuvanın hakemlerinden Ahmet Özcan Özcanhan ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Mehmet Şişik, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zeliha Erden, KKTC Spor Dairesi Üyesi Tayfun Kurtarıcıoğluları ve Kıbrıslı gazeteci Hüseyin Ekmekçi katıldı.



"En büyük onurdur bize"



Yıllar sonra çok güzel bir buluşmanın gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "1975 senesinde Kıbrıs'ta gerçekleşen Barış Kupası'nın oyuncularını burada bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir kupamız. Hepinize geldiğiniz için minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Trabzonspor eski Başkanı Faruk Özak ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



"Bu vesileyle bir kez daha Kıbrıs'ta şehit düşen askerlerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Defalarca ziyaret ettik, gözlerimiz yaşardı. Allah hepsine rahmet eylesin. O gün oynadığımız müsabakada olup aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var, sizlerin de vardır. Bizler, takım arkadaşlarımızdan Kadir Özcan, Cemil Usta, Tuncay Mesçi, Bülent Şahinkaya, İlhan İkican ve Şener Çınar'ı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Barış harekatı sonrası buradan C47 tipi bir uçakla gitmiştik, oranın havasını teneffüs ettik. Sonrasında kupayı aldık. O günlerden bugüne kulübümüz zaman zaman çok zor şartlarda mücadele etti" dedi.



Özak: "Gidişat gayet iyi, inşallah daha da iyi olacak!"



"Özellikle şimdiki yönetim kurulumuz çok kötü şartlarda kulübü devraldı" diyen Özak, "Bu dönemden evvelki beş sene felaket dönemiydi. Bu dönemde arkadaşlar geldiler, çok yoruldular. Fiziksel, ruhsal çok sıkıntılar çektiler. Biz de burada yöneticilik yapmıştık. Hepimiz Trabzonspor'un yücelmesi için çok emek verdik. Ama bu dönem gerçekten son derece önemli bir dönemdi. Türk futbolunun yaşadığı teknik, idari ve mali sorunları maalesef Trabzonspor da yaşadı. Bugün Finansal Fair Play kuralları 10 yıl önce uygulanmaya başlansaydı Trabzonspor şampiyonluğun adayı ama daha da iyi bir aday olurdu. Gelinen noktada tekrar inşallah zıplama dönemindeyiz. Trabzonspor'u yönetenleri biz de eleştiriyoruz ama burayı yönetmek çok zordur. Çok başarılı gidiyorlar. Benim için Trabzonspor özellikle ilk geldikleri dönemde mücadele ediyorsa, sahaya çıkıyorsa başarıydı. Şampiyonluk beklemek, ikincilik beklemek daha sonraydı. Önemli olan eski Trabzonspor'u sahaya yansıtmaktı, bunu yaptılar. İnşallah devam edecekler. Bizler tribündeki arkadaşlar gibi olamıyoruz. Biz 'Trabzonspor yaşasın yeter' diyoruz. İlk 5'in, ilk 4'ün içinde olsun, tabii ki şampiyon olursa başımızın tacı ama o iş yavaş yavaş olur. Birden bire olmuyor. O bakımdan gidişat gayet iyi, inşallah daha da iyi olacak. Sizler de Kıbrıs'tan mutlu olacaksınız" diye konuştu.



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise davetten dolayı çok memnun ve mutlu olduklarını belirterek turnuvanın şampiyonu Trabzonspor'un Kıbrıslıların kalbinde bambaşka bir yeri olduğunu vurguladı ve ilerleyen günlerde aynı heyeti kendilerinin de Kıbrıs'ta ağırlamak istediklerini dile getirdi. - TRABZON