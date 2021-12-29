Trabzon'un Yomra ilçesinde 5 evden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 5 evden 18 litre benzin, çim biçme makinesi, 3 tavan lambiri, 2 mutfak tüpü, 11 litre madeni yağ, televizyon, 2 piknik tüpü, bakır güğüm ve güvenlik kamera sisteminin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayla ilgili belirlenen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Ortahisar ilçesinde "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçunu işlediği tespit edilen şahsın adresine operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde arama köpeği Yatkın'ın da katıldığı operasyonda, 40 gram bonzai ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika