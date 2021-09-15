Trabzon'da 5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat çalışması sonucu Sürmene ilçesinde, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işlediği belirlenen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, aramada 5 kilogram kubar esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.