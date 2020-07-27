Trabzon'da 5. Kitap Okuma Yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 5. Kitap Okuma Yarışması düzenlenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geleneksel olarak düzenlenecek olan yarışmanın her yaş grubunda ve beş kategoride düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, 18 Eylül'e kadar başvuruların devam edeceğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Okuma sevgisi kazandıran, merak eden, araştıran, sorgulayan, tartışan ve karar verebilen neden sonuç ilişkisi kuran, üretici fikirler geliştirebilen bireylerin topluma kazandırılmasını hedefleyen yarışmaya, Trabzon halkı bu yıl da yoğun ilgi gösteriyor. Yarışma, beş grupta yapılacak ve değerlendirilecek. Birinci grupta ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, ikinci grupta ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar, üçüncü grupta lise öğrencileri, dördüncü grupta üniversite öğrencileri, beşinci grupta ise yetişkin kitapseverler yarışmaya katılabilecek. Yarışmacılar kendi grubu için belirlenen 3'er kitaptan oluşan eserleri okuyacaklar."

Öte yandan, yarışmada dereceye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar, tablet ve bisiklet gibi çeşitli ödüller verileceği kaydedildi.