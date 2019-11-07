Trabzon'da

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle İlmi Etüdler Derneği tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde, 48 ülkeden katılımla düzenlenen "5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kongrenin açılışında, her dönem bir öncekinden ders alarak daha iyiyi hedeflediklerini ve daha iyi programları uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Yusuf, " Türkiye'de bugüne kadar 150 bin civarında uluslararası öğrenci tahsil görmüş. Peki bu Türkiye'nin potansiyelini karşılıyor mu? Hayır. Türkiye 2023'te bunu yıllık 200 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin üniversitelerinde bu imkan var." diye konuştu.

"Şu anda 17 binin üzerinde burslu öğrencimiz var"

Başkanlıklarının yaklaşık 150 ülkeden öğrenciye burs imkanı tanıdığını vurgulayan Yusuf, "Şu anda 17 binin üzerinde burslu öğrencimiz var. Geçtiğimiz yıl 167 ülkeden 146 bin başvuru aldık ve bunu çok ince eleyip sık dokuyarak yaklaşık 3 bin civarında öğrenciyi burslandırdık." dedi.

Öğrencilerin Türkiye'den güzel hatıralarla ayrılmasının en önemli hedeflerden birisi olduğunu anlatan Yusuf, öğrencilere şöyle seslendi:

"Bizim tek beklentimiz var, ülkelerinize gittiğinizde bu ülkeyi unutmayın. Bu ülkedeki dostlukları unutmayın. Bu ülkeyle bağlantılarınızı koparmayın ama mutlaka ve mutlaka mezuniyet sonrasına ülkelerinize dönün, ülkenizin refahı, mutluluğu, siyasi istikrarı, kalkınması için çaba sarf edin. Biz sizinle bir dostluk bağı kurduk. Bunu sürdürelim ama mutlaka ülkelerinize gidip hizmet edin. O ülkelerin sizlerin desteğine, katkısına ihtiyacı var."

"99 ülkeden öğrencimiz var"

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz de kongrenin ardından öğrencilerin ülkelerine güzel izlenimlerle dönmesi temennisinde bulundu.

Öksüz, KTÜ'nün kıdemli, köklü bir üniversite olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 40 bin civarında öğrencimiz var. Bunların bin 486'sı yabancı uyruklu öğrenci. 99 ayrı ülkeden öğrencimiz var. Bunlar arasında Türkiye burslusu olarak 516 öğrencimiz bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye burslusu olarak üniversitemizde eğitim gören, akademik faaliyetlerini yürüten öğrencilerimiz bizim göz bebeğimizdir."

İlmi Etüdler Derneği Başkan Yardımcısı Taha Eğri de kongrenin önemine işaret ederek, "Çeşitli ülkelerden gelen katılımcılar var. Bu arkadaşların bize hem kültürel hem de akademik olarak değer kattığını, hem bizi hem de kendilerini geliştirdiklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar "Sosyal Bilimler Nasıl Çalışmalı?" konulu konferans verdi.

Kongre, öğleden sonra ve yarın öğrenci bildirilerinin sunumuyla devam edecek. Program kapsamında 108 bildiri sunulacak. Kongre, 9 Kasım'da düzenlenecek gezi programıyla sona erecek.