Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otogarda yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.
Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.
Haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklular, yurt dışı edilmeleri amacıyla ilgili kuruma gönderildi.
Kaynak: AA
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