Trabzon'da 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak - Son Dakika

Trabzon'da 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak

7 saat önce

Trabzon'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak.

Trabzon'da 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak, System.String[]

Trabzon'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, istihdam seferberliğine katkıda bulunmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan MEGİP kapsamında firmaların eğitim taleplerinin alınmaya devam ettiği bildirildi.

MEGİP İl Çalışma Grubu'nun Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"MEGİP İl Çalışma Grubu Şubat ayı toplantısı TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda mobilya sektöründen iki ayrı meslek dalında 50 kişilik eleman isteği için gerekli eğitim programlarının açılması kararı alındı."

Açıklamada, MEGİP'in sunduğu fırsatlar hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:26:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]