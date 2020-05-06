Trabzon'da 565 kilometrelik içme suyu şebekesi 130 milyon liraya yenilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da 565 kilometrelik içme suyu şebekesi 130 milyon liraya yenilenecek - Son Dakika

Trabzon'da 565 kilometrelik içme suyu şebekesi 130 milyon liraya yenilenecek

6 saat önce

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en büyük ilçesi Ortahisar'ın artık ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan içme suyu şebekesi sil baştan yenileniyor.

Trabzon'da 565 kilometrelik içme suyu şebekesi 130 milyon liraya yenilenecek, System.String[]

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en büyük ilçesi Ortahisar'ın artık ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan içme suyu şebekesi sil baştan yenileniyor. Avrupa Birliği'nin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance 2-IPA 2) fonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ tarafından sağlanacak toplam 130 Milyon TL'lik kaynakla 565 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi yapılacak. Projenin muhataplarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiren Başkan Zorluoğlu, "Trabzon için tarihi bir projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.


Toplantıya, IPA Çevre Program Otoritesi Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer, AB Mali Yardımları Dairesi Başkanı IPA Direktörü İsmail Raci Bayer, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Karaoğlu, Genel Sekreter Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcıları, Büyükşehir daire başkanları, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları ile yüklenici firma yönetim kurulu başkanları ve sahipleri katıldı.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilkleri ve enleri bünyesinde barındıran projenin Trabzon için büyük bir kazanım olacağını söyledi. Projede herkesin emeği olduğunun altını çizen Başkan Zorluoğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Sayın Milletvekillerimize ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür ediyorum. En büyük ilçemizde, şehrimizin kalbinde, artık ihtiyaçları karşılayamaz hale gelme noktasındaki içme suyu şebekesini bu büyük projeyle yeniliyoruz. Şehrimizin genelinde kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmeyi amaçlıyoruz. Halkımıza inşallah uzun yıllar hizmet edecek olan projemiz Trabzon'umuza, Ortahisar ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Dev proje kapsamında, Ortahisar sınırları içerisinde bulunan 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattı ile 25 bin 900 abone bağlantısı yapılacak. 259 kilometre abone bağlantı borusu, 16 akış ölçme odası, 96 basınç düşürme vanası odası ve 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre karayolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi, 1.312 adet yangın musluğu proje dahilinde inşa edilecek. Ayrıca ihtiyaç olan yerlerde içme suyu ile birlikte kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri de eş zamanlı olarak inşa edilecek. Proje ayrıca 30 adet içme suyu deposunun yapımını ve 22 adet içme suyu deposunun ise onarılarak hizmete açılmasını kapsıyor.


Projede, sistemi yönetecek belediye personelinin eğitilmesi, sistemin test edilmesi ve devreye alınması işleri de yer alıyor. Proje tamamlandığında Ortahisar'ın Esiroğlu Arıtma Tesisine bağlı tüm içme suyu şebeke ve depoları ile ana isale hatları yenilenmiş olacak. Bu ay içerisinde yer teslimi yapılarak çalışmaların başlayacağı projenin 2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. - TRABZON

Avrupa Birliği, Ortahisar, Trabzon, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:46 Kaynak: İHA


Son Dakika

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı         
15:09
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor         
15:02
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı         
14:58
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:55
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz         
14:41
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi 350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi         
14:40
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak         
14:40
Bir yıl içinde 45 kilo veren yıldız şarkıcı Adele, adeta eridi! Görenler tanıyamıyor Bir yıl içinde 45 kilo veren yıldız şarkıcı Adele, adeta eridi! Görenler tanıyamıyor         
14:39
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu         
14:35
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı         
14:29
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada         
14:25
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi         
14:24
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin         
14:24
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı         
14:12
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak         
14:10
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik         
14:05
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:02
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar         
13:51
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi         
13:37
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi         
13:30
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu         
13:29
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı         
13:18
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı         
13:10
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü         
12:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 16:38:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da 565 kilometrelik içme suyu şebekesi 130 milyon liraya yenilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]