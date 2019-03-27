Trabzon'da 594 Bin 589 Seçmen Sandığa Gidecek

Trabzon'da 594 bin 589 seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Trabzon'da 594 bin 589 seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Trabzonlular, il ve ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.



5 yılda 42 bin 599 yeni seçmen



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Trabzon'da 594 bin 589 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Trabzon'daki seçmen sayısı 42 bin 599 arttı.



Trabzon'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 226 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 213 sandık kurulacak.



En fazla seçmen Ortahisar'da



Trabzon'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Ortahisar. 216 bin 478 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ortahisar'da 679 sandık kurulacak.



Ortahisar'dan sonra ikinci sırada 338 sandık ve 89 bin 637 seçmenle Akçaabat, üçüncü sırada da 152 sandık ve 37 bin 51 seçmenle Araklı geliyor.



17 sandık ve 3 bin 835 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Dernekpazarı'nda olacak.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:



İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



-------------- -------------------- ------------------------



Akçaabat 338 89.637





Araklı 152 37.051





Arsin 96 26.948





Beşikdüzü 68 17.573





Çarşıbaşı 50 12.880





Çaykara 68 14.025





Dernekpazarı 17 3.835





Düzköy 47 11.396





Hayrat 46 8.966





Köprübaşı 24 5.212



Maçka 106 22.546





Of 140 33.832



Ortahisar 679 216.478





Sürmene 94 21.116



Şalpazarı 45 10.667



Tonya 48 12.260



Vakfıkebir 92 22.166





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