Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtılacak
Son Dakika Ekonomi Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtılacak - Son Dakika Ekonomi

Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtılacak

6 saat önce

Trabzon'da yaşlı fındık bahçelerinin yenilenmesini teşvik için üreticilere 6 bin ücretsiz fidan dağıtılacak.

Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtılacak, System.String[]

Trabzon'da yaşlı fındık bahçelerinin yenilenmesini teşvik için üreticilere 6 bin ücretsiz fidan dağıtılacak.

Trabzon Ticaret Borsası'ndan (TTB) yapılan yazılı açıklamada, bahçelerde dekarda 100 kilogramın çok altına düşen verim ve kaliteyi arttırmak için yaşlı ağaçların sökülüp yerine yenilerinin dikilmesi gerektiği belirtildi.

Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında yaşlı bahçelerin yenilenmesini teşvik amacıyla üreticilere ücretsiz fidan dağıtılacağı vurgulanan açıklamada, ilk etapta yaklaşık 6 bin Yomra sivrisi olarak adlandırılan türe ait fidanların dağıtılacağı aktarıldı.

Fidanların, öncelik TTB üyeleri olmak üzere başvuran üreticilere değerlendirme yapılarak dağıtılacağına işaret edilen açıklamada, tek dal sistemi uygulamasını yapacakların tercih edileceğine işaret edildi.

Açıklamada, ücretsiz fidanlardan yararlanarak söz konusu şartlarda bahçe tesis etmek isteyenlerin 22 Kasım Cuma gününe kadar TTB'ye başvurarak istek formu doldurması gerektiği kaydedildi.

Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek
Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı Alman basını, Trump'ın Erdoğan karşısındaki tavrını hedef aldı: Kuyruğunu sallayan köpek gibiydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:24:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]