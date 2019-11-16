Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtılacak

Trabzon'da yaşlı fındık bahçelerinin yenilenmesini teşvik için üreticilere 6 bin ücretsiz fidan dağıtılacak.

Trabzon Ticaret Borsası'ndan (TTB) yapılan yazılı açıklamada, bahçelerde dekarda 100 kilogramın çok altına düşen verim ve kaliteyi arttırmak için yaşlı ağaçların sökülüp yerine yenilerinin dikilmesi gerektiği belirtildi.

Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında yaşlı bahçelerin yenilenmesini teşvik amacıyla üreticilere ücretsiz fidan dağıtılacağı vurgulanan açıklamada, ilk etapta yaklaşık 6 bin Yomra sivrisi olarak adlandırılan türe ait fidanların dağıtılacağı aktarıldı.

Fidanların, öncelik TTB üyeleri olmak üzere başvuran üreticilere değerlendirme yapılarak dağıtılacağına işaret edilen açıklamada, tek dal sistemi uygulamasını yapacakların tercih edileceğine işaret edildi.

Açıklamada, ücretsiz fidanlardan yararlanarak söz konusu şartlarda bahçe tesis etmek isteyenlerin 22 Kasım Cuma gününe kadar TTB'ye başvurarak istek formu doldurması gerektiği kaydedildi.