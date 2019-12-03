Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtıldı
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Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Trabzon'da yaşlı fındık bahçelerinin yenilenmesini teşvik için üreticilere 6 bin ücretsiz fidan dağıtıldı.

Trabzon'da 6 bin ücretsiz fındık fidanı dağıtıldı, System.String[]

Trabzon'da yaşlı fındık bahçelerinin yenilenmesini teşvik için üreticilere 6 bin ücretsiz fidan dağıtıldı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında yaşlı bahçelerin yenilenmesini teşvik amacıyla üreticilere ücretsiz fidan dağıtımı öncesinde yaptığı konuşmada, Trabzon'da yaklaşık 64 bin hektarda fındık tarımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Son yıllarda dekar başına fındık miktarının 50 kilograma kadar düştüğünü vurgulayan Ergan, "Trabzon'da fındık üretimini dekarda 300 kilogramın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de yeni teknikleri kullanmalıyız. Ocak sistemi yerine tek ağaç şekliyle yapılan dikimden alınan verim daha fazla oluyor, buna yönelmeliyiz." dedi.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların 2003'te başladığını, bu çalışmaların birçok projeye de öncülük ettiğinin altını çizdi.

Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin ise katılımcılara, fındık fidanlarının nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi.

TTB Salonunda düzenlenen etkinliğin ardından, 68 üreticiye tek ağaç şekliyle dikim yapma şartıyla Yomra sivrisi olarak adlandırılan türe ait 6 bin fidan teslim edildi.

Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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