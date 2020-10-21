Trabzon'da 6 ilçede fındıkta budama ve seyrekleştirme eğitimi verilecek - Son Dakika

Trabzon'da, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında 6 ilçedeki üreticilere fındıkta budama ve seyrekleştirme eğitimi verileceği bildirildi.

Trabzon Ticaret Borsası'ndan (TTB) yapılan yazılı açıklamada, fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

TTB tarafından 2003 yılında başlatılan ve 2013'de ise örnek bahçeler tesis edilerek geliştirilen "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında, 2020-2021 dönemi için budama ve seyrekleştirme eğitimi yapılacağı vurgulanan açıklamada, eğitimlerin 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde Araklı, Arsin, Yomra, Ortahisar, Akçaabat ve Beşikdüzü ilçelerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki bölüm halinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, eğitimin uygulamalı olarak verileceği de aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitimi konusunda uzman olan Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin verecek.

İlçelerdeki Ziraat Odaları ile organize edilecek ve fındıkta doğru budama ile seyrekleştirme konularında bilgilerin verilmesinin yanı sıra Aralık ayında yapılması planlanan tek gövde sistemi fidan dikimi de üreticilere öğretilecek."