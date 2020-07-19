Trabzon'da 6 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika

Trabzon'da 6 katlı binanın çatısında yangın

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan 6 katlı Fazilet Apartmanı'nın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 40 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Ortahisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 6 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika
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Son Dakika: Başakşehir, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti
22:55
Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler iki kez kesildi
22:29
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
22:14
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
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20:02
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