Trabzon'da 6 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan 6 katlı Fazilet Apartmanı'nın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 40 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.