Trabzon'da 6 yabancı terör savaşçısı yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da 6 yabancı terör savaşçısı yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi - Son Dakika

Trabzon'da 6 yabancı terör savaşçısı yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi

6 saat önce

Trabzon'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen 6 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

Trabzon'da 6 yabancı terör savaşçısı yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi, System.String[]

Trabzon'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen 6 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.


Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri yaptıkları operasyon sonucu DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 6 yabancı terör savaşçını yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan 6 kişi daha sonra geri gönderme merkezine gönderildi. - TRABZON

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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