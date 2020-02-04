Trabzon'da 6 yabancı terör savaşçısı yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi - Son Dakika

Trabzon'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen 6 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.



Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri yaptıkları operasyon sonucu DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 6 yabancı terör savaşçını yakalayarak gözaltına aldı.



Gözaltına alınan 6 kişi daha sonra geri gönderme merkezine gönderildi. - TRABZON