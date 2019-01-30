Trabzon'da 60 Milyon Dolara Katı Atık Tesisi İnşa Edilecek

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi tamamlandığında elde edilecek enerji ile ilk etapta ortalama 35 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi tamamlandığında elde edilecek enerji ile ilk etapta ortalama 35 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanacağını söyledi.



Vali Ustaoğlu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen, Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) Meclis Toplantısı'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ile birlik üyeleri katıldı.



TRABRİKAB Başkanı da olan Ustaoğlu ile Teknik Katı Atık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topaloğlu arasında, Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin ihale sözleşmesi imzalandı.



Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, kurulacak tesiste çöplerin dünyadaki mevcut en ileri teknoloji ile gazlaştırılarak bertaraf edileceğini belirterek, "Proje tamamlandığında elde edilecek enerji ile ilk etapta ortalama 35 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak." dedi.



Tesisin, yap-işlet-devret modeli ile en geç 24 ayda bitirilmesinin planlandığını vurgulayan Ustaoğlu, projenin yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağını ifade etti.



Ustaoğlu, 2 yılı inşaat, 23 yılı da işletme süresi olacak tesisin yapımının, birliğe üye belediyelerin üzerine hiçbir mali külfet getirmeyeceğinin altını çizerek, "Kaynağından başlayarak, enerji üretimi safhasına kadar bütün aşamaların tek elden yürütülüp yönetileceği entegre proje Türkiye'de tek ve örnek proje olacak." diye konuştu.



Tesisin inşasına yer teslimi yapılarak 10 gün içinde başlanması bekleniyor. Tesiste çöpler ayrıştırma, gazlaştırma ve enerji üretimi aşamalarından geçirilecek, doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek. Geri kalan atıklar da işlenerek gazlaştırma işleminden sonra elektrik enerjisine dönüştürülecek.

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