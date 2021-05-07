Trabzon'da 61 bin 698 fındık üreticisine yaklaşık 87 milyon liralık destek ödemesi yapılacak

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'daki 61 bin 698 üreticiye 86 milyon 896 bin liralık fındık bazlı alan gelir desteği ödemelerine bugün başlanacağını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, hem üreticilerin hem de Türkiye'nin kalkınması için çalıştıklarını belirtti.

Fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında Trabzon genelinde 61 bin 698 üreticiye 86 milyon 896 bin 677 lira destek ödemesi yapılacağını ifade eden Balta, ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesi "8,6,4" olanların bugün saat 18.00 itibarıyla "2 ve 0" olanların ise 10 Mayıs'ta saat 18.00 itibarıyla hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

Fındık üreticilerine hayırlı olmasını temenni eden Balta, "Her zaman destekleriyle üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.