Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor

7 saat önce

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine yemek servisi yapılıyor.

Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor, System.String[]

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine yemek servisi yapılıyor.


Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, İçişleri Bakanlığınca koronavirüse karşı en riskli grup olan 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası mobil ekip oluşturduğu belirtildi.


Ekiplerin evden çıkmaması gereken risk grubundakilerin tüm ihtiyaçlarını bir telefonla karşıladığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Trabzon Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na Büyükşehir Belediyesi de 10 araç ve 20 kişiden oluşan mobil ekiple destek veriyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ekipler, Büyükşehir Belediyesini arayarak talepte bulunan vatandaşların evlerine giderek isteklerini yerine getiriyor." ifadesine yer verildi.


Açıklamada, vatandaşlara talep ettikleri takdirde sıcak yemek hizmeti de verildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:


"Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından muhtaç kişilere 12 ay boyunca verilen sıcak yemek hizmetinin kapsamı da koronavirüs ile mücadele dolayısıyla genişletildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde muhtaçlara ve evden çıkamayan vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca gittikleri her yerde durumun ciddiyetinden bahsederek, vatandaşları dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor."


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlar bu salgının önüne geçebilmek için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini yineliyor. Lütfen durumun ciddiyetinin farkında olalım ve birbirimize yardım edelim. Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadele noktasında çalışmalarımız çok yönlü devam edecek." ifadesini kullandı.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:34 Kaynak: AA

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