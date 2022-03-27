Trabzon'da 7 suçtan aranan şüpheli sahte kimlikle çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da 7 suçtan aranan zanlı, sahte kimlikle çalıştığı iş yerinde yakalandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'ndeki iş yerinde bir kişinin sahte kimlikle çalıştığı bilgisini değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, R.A'yı (38) gözaltına aldı.

İncelemede şüphelinin "tehdit", "dolandırıcılık", "şantaj", "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık", "iftira" ve "hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.