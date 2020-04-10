Trabzon'da 750 litre dezenfektana el konuldu - Son Dakika

Trabzon'da 750 litre dezenfektana el konuldu
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Trabzon'da uygunsuz koşullarda üretildiği belirlenen 750 litre dezenfektana el konuldu.
Trabzon'da uygunsuz koşullarda üretildiği belirlenen 750 litre dezenfektana el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan süreci fırsat bilerek uygunsuz koşullarda üretim yapıldığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi.
Usulsüz koşullarda üretilen 750 litre dezenfektana el konulurken, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:38 Kaynak: AA
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