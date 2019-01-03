Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 77,1 Milyon Lira Evde Bakım Ücreti Ödendi

Trabzon'da 77,1 Milyon Lira Evde Bakım Ücreti Ödendi

7 dakika önce

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, Trabzon'da 2018 yılında 77 milyon 179 bin 905 lira evde bakım ücreti ödendiğini bildirdi.

Trabzon'da 77,1 Milyon Lira Evde Bakım Ücreti Ödendi, System.String[]
Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, Trabzon'da 2018 yılında 77 milyon 179 bin 905 lira evde bakım ücreti ödendiğini bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında arz odaklı hizmeti artırmak amacıyla iki olan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sayısını beşe çıkardıklarını belirtti.

Madde bağımlısı bireylerin sosyal adaptasyonunu sağlamaya yönelik Sosyal Uyum Biriminin hizmete açıldığını ifade eden Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

"2018 yılında doğum yapıp ilimizden kayıt yaptıran 10 bin 40 kişiye 4 milyon 314 bin 206 lira ödeme yapıldı. Aralık ayı itibarıyla ağır engelli 5 bin 826 kişinin bakıcısına 6 milyon 871 bin 184 lira evde bakım ücreti ödendi. 2018 yılında evde bakım ücreti olarak ödenen toplam rakam 77 milyon 179 bin 905 liradır. Yine geçtiğimiz yıl bin 557 çocuk için sosyal ekonomik destek olarak ödenen miktar 8 milyon 397 bin 988 liradır. Bütün bu rakamlar sosyal devlet anlayışında son yıllarda büyük mesafe kat eden hükümet politikalarının vatandaşa olumlu yansımasının bir göstergesidir."

Kurt, toplumsal gelişime katkı sunmak ve daha güçlü bir aile yapısı oluşturmak için 2018 yılında, 208 salonda aile içi şiddet, çocuk istismarı, bağımlılıkla mücadele, aile içi iletişim, evlilik öncesi eğitim, öfke kontrolü, ev kazaları ve ihmal, mahremiyet, çocuk gelişim dönemleri gibi konularda 9 bin 304 kişiye eğitim verildiğine dikkati çekerek, bu hizmetlerin sunumunda emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:21 Kaynak: AA

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