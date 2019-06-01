Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 8 bin 600 öğrenci LGS'de ter döktü
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Trabzon'da 8 bin 600 öğrenci LGS'de ter döktü

29 dakika önce

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da yapıldı.

Trabzon'da 8 bin 600 öğrenci LGS'de ter döktü, System.String[]
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da yapıldı.

Dernekpazarı ve Hayrat ilçesi dışındaki tüm ilçelerde 32 sınav merkezinde yapılan sınava 8 bin 600 girerken, 2018 yılında yapılan sınava ise 8 bin 641 öğrenci katılmıştı. İki oturum şeklinde yapılan sınav, sözel ve sayısal bölümünden oluşurken öğrenciler sabah saat 09.30'da girdiği sınavı 12.50'de tamamladı. Öğrenciler 50 sözel, 40'ı sayısal olmak üzere toplam 90 soruyu verilen süre içerisinde cevaplamaya çalışırken, okul dışında bekleyen veliler çocuklarından daha çok heyecanlı oldukları gözlendi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
Dernekpazarı, Türkiye, LGS, Trabzon, Güncel
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