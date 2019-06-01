Trabzon'da 8 bin 600 öğrenci LGS'de ter döktü
29 dakika önce
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
Liselere Geçiş Sınavı (LGS
) tüm Türkiye
'de olduğu gibi Trabzon
'da da yapıldı. Dernekpazarı
ve Hayrat
ilçesi dışındaki tüm ilçelerde 32 sınav merkezinde yapılan sınava 8 bin 600 girerken, 2018 yılında yapılan sınava ise 8 bin 641 öğrenci katılmıştı. İki oturum şeklinde yapılan sınav, sözel ve sayısal bölümünden oluşurken öğrenciler sabah saat 09.30'da girdiği sınavı 12.50'de tamamladı. Öğrenciler 50 sözel, 40'ı sayısal olmak üzere toplam 90 soruyu verilen süre içerisinde cevaplamaya çalışırken, okul dışında bekleyen veliler çocuklarından daha çok heyecanlı oldukları gözlendi. - TRABZON
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