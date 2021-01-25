Trabzon'da 80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması - Son Dakika

Trabzon'da 80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması
25.01.2021 14:27
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, 80 yaş üzeri aşı uygulama talimatının Sağlık Bakanlığınca il müdürlüğüne iletildiğini bildirdi.
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, 80 yaş üzeri aşı uygulama talimatının Sağlık Bakanlığınca il müdürlüğüne iletildiğini bildirdi.
Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların e-nabız MHRS gibi uygulamalardan ya da 182 randevu hattından randevu alabileceklerini belirtti.
80 yaş ve üzeri vatandaşların kendilerine en yakın sağlık tesisinde aşılarını yaptırabileceklerini kaydeden Usta, "Evden çıkamayacak durumda olanlar ilçe müdürlüklerimize/TSM başkanlıklarımıza ulaşsın. Sağlıklı günler." ifadesini kullandı.
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