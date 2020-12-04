Trabzon'da 810 kilogram fındık çalındı - Son Dakika

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir kişinin evinden 810 kilogram fındık çalındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede B.D'nin evinden 810 kilogram fındık çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarından ve alınan ifadelerden hırsızlığı A.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüphelinin, çalmış olduğu fındıkları ise 11 bin lira karşılığında sattığı tespit edildi.

Olayla ilgili A.D'nin aranmasına devam ediliyor.