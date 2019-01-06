Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 90 Yaşındaki Alzaymır Hastası Kayboldu

Trabzon'da 90 Yaşındaki Alzaymır Hastası Kayboldu

18 dakika önce

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 90 yaşındaki alzaymır hastası Yusuf Kandil kayboldu.

Trabzon'da 90 Yaşındaki Alzaymır Hastası Kayboldu, System.String[]
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 90 yaşındaki alzaymır hastası Yusuf Kandil kayboldu.

İstanbul'da yaşayan 90 yaşındaki Yusuf Kandil, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde vefat eden bir yakınının cenazesine katılmak için memleketine geldi. 2 gün önce ilçedeki Dorikkiriş Mahallesi'nde bulunan evinden cenazenin olduğu Doğancı Mahallesi'ne gitmek için çıkan Kandil'den bir daha haber alınamadı. Cenazede yaşlı adamı göremeyen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD ekiplerinin de destek verdiği aramalarda yaşlı adama ulaşılamazken, arama çalışmalarına devam ediliyor.

Alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı adamının kahverengi bir mont ve mor pullu bir şapka taktığı öğrenildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Kandil Dağı, Şalpazarı, Trabzon, 3. Sayfa
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