Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Olarak Bulundu

Trabzon'da 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Olarak Bulundu

2 saat önce

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan 90 yaşındaki alzheimer hastası Yusuf Kandil ölü olarak bulundu.

Trabzon'da 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Olarak Bulundu, System.String[]
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan 90 yaşındaki alzheimer hastası Yusuf Kandil ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 90 yaşındaki Yusuf Kandil, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde vefat eden bir yakınının cenazesine katılmak için memleketine geldi. 3 gün önce ilçedeki Dorikkiriş Mahallesi'nde bulunan evinden cenazenin olduğu Doğancı Mahallesi'ne gitmek için çıkan Kandil'den bir daha haber alınamadı. Cenazede yaşlı adamı göremeyen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirirken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de destek verdiği aramalarda bugün öğle saatlerinde yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. İlçenin Kasımağzı Mahallesi Ağasar Deresi yakınlarında ölü olarak bulunan Kandil'in'ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Şalpazarı, Kandil Dağı, Trabzon, 3. Sayfa
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