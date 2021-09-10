Trabzon'da abartılı egzoz bulunan 4 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan trafik denetimlerinde abartı egzoz bulunan 4 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi ve Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesinde bazı araçların farklı saatlerde gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edilmesi üzerine bölgede yapılan denetim ve kontrollerde 4 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan incelemede, egzozlarından aşırı yüksek ses geldiği belirlendi.

Araçlar trafikten men edildi, sürücülere ise idari para cezası uygulanarak ceza puanları düşürüldü.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir." ifadeleri yer aldı.