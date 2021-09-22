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Trabzon'da abartılı egzozu bulunan 3 araç trafikten menedildi - Son Dakika

Trabzon'da abartılı egzozu bulunan 3 araç trafikten menedildi

22.09.2021 11:00
Trabzon'da abartılı egzozu bulunan 3 araç trafikten menedildi, System.String[]

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde, abartılı egzoz bulunan 3 araç trafikten men edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde, abartılı egzoz bulunan 3 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi ve Reşadiye Kavşağında yapılan denetimlerde, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 2 araç durduruldu.

Yapılan incelemede abartılı egzozlu oldukları anlaşılan araçlar trafikten men edildi, sürücülerin ise ceza puanları düşürüldü.

Sürmene ilçesi eski Sahil Caddesi'nde yapılan denetimlerde ise gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilerek durdurulan ve abartılı egzoz bulunan 1 araç trafikten men edildi, sürücünün 20 ceza puanı düşürüldü.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve sükununu bozan abartılı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Üniversite, Ortahisar, Trabzon, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da abartılı egzozu bulunan 3 araç trafikten menedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da abartılı egzozu bulunan 3 araç trafikten menedildi - Son Dakika
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