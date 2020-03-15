Trabzon'da Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği - Son Dakika

Trabzon'da Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği

6 saat önce

Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği ve KTÜ Tarih Kulübü tarafından Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

Trabzon'da Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği, System.String[]

Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği ve KTÜ Tarih Kulübü tarafından Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği düzenlendi.


Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği ve KTÜ Tarih Kulübü, Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü için Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hikmet Öksüz Konferans Salonunda etkinlik düzenledi. Etkinliğe akademisyenler, tarihçiler ve öğrenciler katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhammed Alaeddin Yalçınkaya, Abbas Deljo ve araştırmacı yazar Dr. Asif Muballegh konuşma yaptı. Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, araştırmacı ve gazeteci Abbas Ghaznavi'nin konuşma yaptığı etkinlikte Afganistan'ın çağdaş tarihindeki Mazari'nin etkili kişiliğini ve yapıcı çalışmalarını anlattı.


Mazari ile ilgili türkülerin seslendirildiği etkinlikte duygusal anlar da yaşandı. - TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cüneyt Arkın: Ölürken bile yakışıklı olacağım
Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
18:20 Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2)
18:20 Muş'ta 3 aile arasındaki husumet barışla sona erdi
18:19 Ankara Valisi Vasip Şahin; Semptom belirlenen 5 kişi hastaneye nakledildi
18:18 İran ve BAE dışişleri bakanları, Kovid-19 ile mücadele konusunu görüştü
18:16 Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salih'ten Türkiye'ye "teşekkür" mesajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:23:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]