Trabzon'da Aç Kalan Ayılar 10 Eve Girdi
1 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesi Erikli mahallesinde daha çok yazları kullanılan evlere giren aç ayılar 10 evde zarara yol açtı.
Trabzon
'un Araklı
ilçesi Erikli
mahallesinde daha çok yazları kullanılan evlere giren aç ayılar 10 evde zarara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan ve daha çok yaz aylarında kullanılan Erikli mahallesindeki evlerine hafta sonu giden köylüler, evlerinin kapılarının pencerelerinin kırıldığını ve evlerinin darma dağın edildiğini gördü. O anları fotoğraflayan köylüler yaklaşık 10 evde kiler ve mutfaklar ile arı kovanlarının talan edildiğini gördü. Maddi hasarın meydana geldiği köy evlerinde vatandaşlar hafta sonu ayı nöbeti tutarken, ayı saldırılarından zarar gören evlerini tamir etmeye çalıştılar. - TRABZON
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:04 Kaynak: İHA
Sezonu Kapatan Onazi, Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi
5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum
Rottweiler Cinsi Köpeğin Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü
Palamut Balığının Solungacına Gizlenmiş 56 Gram Kokain Ele Geçirildi