Trabzon'da açık cezaevinden kaçan firari şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşikdüzü Açık Cezaevi'nde bulunan F.K, 2 gün önce firar etti.

Firari şüphelinin yakınlarına zarar verebileceği değerlendirilerek, emniyet birimleri teyakkuz haline geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun çalışmaları sonucunda F.K'yi Kaymaklı Mahallesi'ndeki metruk binada yakaladı. Şüphelinin cezaevine teslimi için işlem başlatıldı.