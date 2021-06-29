Trabzon'da açık havada tiyatro günleri 2 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ikincisi düzenlenecek "Açık Hava Tiyatro Günleri"nde 8 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, ilçedeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ilki geçen yıl yapılan etkinliğin ikincisini 2-9 Temmuz'da gerçekleştireceklerini söyledi.

İlçedeki sahil parkta organize edilecek etkinlikte, Trabzon'un yanı sıra Samsun, Giresun, Gümüşhane ve Erzurum'daki tiyatro gruplarının oyunlarının beğeniye sunulacağını anlatan Bayraktar, organizasyonun geçen sene olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görmesini beklediklerini belirtti.

Açık Hava Tiyatro Günleri'nin, Gümüşhane Yankı Kumpanya Tiyatrosu'nun 2 Temmuz saat 20.00'de "Kamuran'ın Melekleri" oyunuyla başlayacağını bildiren Bayraktar, 3 Temmuz'da Trabzon DT'nin "Korkut Ata", 4 Temmuz'da Erzurum Medya Sanat Evi Tiyatrosu'nun "Kızıl Sır", 5 Temmuz'da Trabzon Sanat Tiyatrosu'nun "Her Hırsız Haydut Değildir", 6 Temmuz'da Trabzon DT'nin "Oz Büyücüsü", 7 Temmuz'da Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Çotanaklar Ayı Burhan", 8 Temmuz'da Akçaabat Belediye Tiyatrosu'nun "Evlendirme" ve 9 Temmuz'da da Samsun Hayal Atölyesi Tiyatrosu'nun "Kahvede Şenlik Var" oyununun beğeniye sunulacağını kaydetti.

Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alarak, uzun süre sosyal hayattan uzak olan vatandaşlarımızı yeniden tiyatroyla buluşturmak istedik. Tüm vatandaşlarımızı ailesiyle, çocuklarıyla sahil parktaki bu güzel etkinliğimize bekliyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyorum." diye konuştu.