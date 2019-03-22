Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Açılan Camide İlk Vaazı Şehit Kaymakamın Babası Verdi

Trabzon'da Açılan Camide İlk Vaazı Şehit Kaymakamın Babası Verdi

1 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Ahi Evren Camisi'nde ilk vaazı, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk verdi.

Trabzon'da Açılan Camide İlk Vaazı Şehit Kaymakamın Babası Verdi, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Ahi Evren Camisi'nde ilk vaazı, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde yapılan cami, kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı.

Camide iki kez ezan okunurken, cuma namazını İl Müftüsü Osman Aydın kıldırdı, vaazı ise Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bölgeye kazandırdıkları caminin alt kısmının otopark olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Gümrükçüoğlu, vatandaşlara verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Böylece bölgenin önemli iki eksikliğini de gidermiş olduk." ifadesini kullandı.

Açılışa AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, cami projesinin mimarı Müslüm Hamzaçebi, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, kamu kurumları ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Evren, Muhammed Fatih Safitürk, Trabzon, Güncel
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