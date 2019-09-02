Trabzon'da adli yıl açılışı kapsamında tören düzenlendi.

Trabzon Adliyesinde düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tamer Bayraktar, 2019-2020 adli yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Hakim ve savcıların tartışılmadığı, yargıya güvenin arttığı, yargı, hakim ve savcıya olan şikayetlerin azaldığı bir dönem geçirmeyi temenni ediyorum. Bölge Adliye Mahkememiz de faaliyete geçti. Görevlerinde başarılar diliyorum. " dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Özkan Tavuz da adli tatil sonrasında bugün göreve başladıklarını belirterek, Bölge Adliye Mahkemesinin de faaliyete geçtiğini, yeni hakim ve savcıların göreve başladıklarını söyledi.

Tavuz, hakim, cumhuriyet savcısı, avukat ve adli personelle Trabzon Adliyesi olarak yeni adli yıla hazır olmanın mutluluğu içinde olduklarını kaydederek, çok çalışarak, adalete olan güveni daha üst seviyelere hep birlikte çıkaracaklarını ifade etti.

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez de bu adli yıla da sorunlarla başladıklarını savunarak, "Bize düşen görev, bu sorunları el birliğiyle çözümlemek ve halkımızın yargıya duymuş olduğu güvenin seviyesini artırmaktır. Anayasamızda yer alan kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olarak hukuk devletini yaratabilmemiz, demokrasiyi yaratabilmemiz ve vatandaşlarımızın yargıya duyduğu güveni yükseltebilmemiz hepimizin elinde." diye konuştu.

Açılış törenine, Trabzon Bölge Adliye Mahkeme Başkanı İbrahim Kolcu, savcılar, hakimler, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.