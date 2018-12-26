Trabzon'da Afet Toplanma Alanı Sayısı 180'e Ulaştı

Trabzon'da Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları 180'e ulaştı.

Trabzon'da Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları 180'e ulaştı.



Trabzon AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da afet ve acil durumlarda halkın toplanmasına yönelik 180 toplanma alanı bulunduğu belirtildi.



Toplanma alanlarının 443 bin 818 metrekarelik bir alanı kapsadığı aktarılan açıklamada, "Akçaabat ilçesinde 27, Araklı ilçesinde 14, Arsin ilçesinde 6, Beşikdüzü ilçesinde 11, Çarşıbaşı ilçesinde 6, Çaykara ilçesinde 4, Düzköy ilçesinde 7, Hayrat ilçesinde 2, Maçka ilçesinde 6, Of ilçesinde 9, Ortahisar ilçesinde 60, Sürmene ilçesinde 10, Şalpazarı ilçesinde 3, Tonya ilçesinde 4, Vakfıkebir ilçesinde 8 ve Yomra ilçesinde 3 toplanma alanı bulunmaktadır." açıklaması yapıldı.



Vatandaşların ikamet ettikleri yere en yakın toplanma alanlarını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin internet sitelerinden giriş yaparak öğrenebilecekleri vurgulanarak, "Vatandaşlarımız, müdürlük sitesinde yer alan Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları linkini tıklayarak TC veya e-devlet şifresini girerek ikametlerine en yakın toplanma alanlarına ulaşabilirler." ifadesi kullanıldı.

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